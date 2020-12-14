شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن 4 مناطق بالمنصورة اليوم لأعمال الصيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن إيقاف محطات الصرف الصحى بجزيرة الورد وش محمد فتحى والجلاء والجامعة اليوم الاثنين، ولمدة 3 ساعات من الساعة 1 صباحا حتى 4 صباحا، لإجراء أعمال الصيانة للوحدة رقم 6 بمحطة صرف الجامعة، ومؤكدا أن المنطقة المتأثرة من جراء تنفيذ الأعمال المشار إليها بضعف المياة بها هى منطقة غرب المنصورة بالكامل.

وأضاف المحافظ أنه تقرر إيقاف مرفق مياة الشرب بقرية جاليا بمركز بلقاس اليوم الاثنين من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 4 عصرا لإجراء إصلاح خط مياة العكرة صلب 110 مم داخل مأخذ المحطة وتأثر عدد من القرى بمركز بلقاس.

جاءت تصريحات وقرارات محافظ الدقهلية بناء على التقارير الواردة من شركة مياة الشرب بالدقهلية، حيث أوضح التقرير أن عددا من القرى بمركز بلقاس تتأثر بإنقطاع المياة وهى قرى قلابشو والحفير ومنطقة الجبل وقرى الروضة والمستعمرة الغربية وجزء من قرية شرقية المعصرة بالمركز.

ووجه محافظ الدقهلية لرئيس حى غرب المنصورة ، ورئيس مركز ومدينة بلقاس لمتابعة الأعمال التى يتم تنفيذها بالمحطات المشار إليها كل فى نطاقة مع قطاعات مياة الشرب والصرف الصحى بكل منطقة وسرعة إنهاء الأعمال فى المواعيد المعلن عنها وعودة الأمور إلى طبيعتها عملا على راحة المواطنين وتوفير مطالبهم واحتياجاتهم من خدمات مياة الشرب والصرف الصحى.

وتهيب المحافظة بالمواطنين والمستشفيات والمخابز وكافة المنشآت الخدمية والجماهيرية باتخاذ اللازم حيال توفير الاحتياجات من المياه خلال فترات الانقطاع وضعف مياة الشرب وتوقف المحطات كل فى نطاقه.