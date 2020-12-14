شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ مطروح: القيادة السياسية مهتمة بتعزيز دور المرأة في المجتمع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، والدكتورة سليمة عبدالرحيم مقرر المجلس القومى للمرأة، وعدد من المؤسسات المجتمعية المهتمة بشئون المرأة في لقاء عدد من سيدات مطروح، وذلك خلال الاجتماع التنسيقى مع الجهات الحكومية، والذى استهدف نشاط مسئولى تلقى شكاوى السيدات بالجهات الحكومية الشريكة في مكتب شكاوى المرأة بالجهات المعنية مع تعزيز العلاقات بين الجهات الشريكة وتقوية الخدمات المقدمة للمرأة بحافظة مطروح، وجاء ذلك تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وبالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، ويأتي ذلك في إطار حملة «اتكلمى احنا معاكى» خلال الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.

وأكدت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، أنه مع الاحتفال بالعيد القومى لمطروح يأتى التأكيد على دور المرأة، التي شاركت في صنع النصر بتضحياتها في ميدان المعركة كتفا بكتف مع الأبطال من الفرسان في صحراء مطروح.

وأشارت «عثمان» إلى اهتمام القيادة السياسية الرشيدة بتعزيز دور المرأة واطلاق العديد من المبادرات والبرامج، ومنها ما اطلقته وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع المحافظات المصرية من خلال حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة وحمايتها، والحفاظ على حقوقها ومنع كافة أشكال الأذى والعنف، الذي نراه دون مبرر في عصر تقدمت فيه كافة الحضارات وأعطت للمرأة حقوقها وشرعت فيه القوانين من أجل حمايتها، لا من أجل الخروج على العادات والتقاليد كما يعتقد البعض، وإزالة كافة ما قد يعيق انطلاقها وممارسة دورها المجتمعى والتنموي باعتبارها شريكة في صنع واقع ومستقبل الوطن في كافة المجالات، بل وتولى المناصب القيادية واتخاذ القرار، فنراها اليوم وزيرة ومحافظة ونائبة محافظ وغيرها من دوائر صنع القرار.

وأشارت نائب محافظ مطروح إلى جهود محافظة مطروح لتمكين دور المرأة وتأكيده، خاصة مع قوانين القبيلة التي تكاد تقدس دور المرأة وتشرع له القوانين التي تحميها من أي أذى، واستمرار دعم الدولة للمرأة المطروحية داخل الصحراء والوصول إليها والتعاون معها من أجل الحفاظ على حقوقها وتوفير حياة كريمة لها، كالإسراع في دعم وتيسير إجراءات توثيق شهادات الميلاد والزواج والرقم القومى وغيرها من الحقوق، وما كفله لها القانون بالإضافة إلى مشاركة مسئوليتها بما تتحمله من أعباء اجتماعية واقتصادية والتيسير عليها لما تتكبده من مشقة في الصحراء مع توفير العديد من المشروعات الصغيرة التي تدر لها وأسرتها دخلا ومورد اقتصادى يحقق لها الاستقرار، كذلك دعم دور المرأة داخل المدينة والمساهمة في تعظيم المشاركة الايجابية في جهود التنمية سواء من خلال توليها المسئولية بعدد من المديريات والإدارات والجهات الفاعلة، مستشهدة بوجود نائبتان في مجلس النواب من سيدات مطروح بما يعطى ثقل وقوة لدور المرأة ومشاركتها في صنع القرار بالمحافظة مع أهمية بذل مزيد من الجهد لتحقيق مزيد من النجاحات.