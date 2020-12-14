شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح: تجميع طلبات الشباب لإنشاء وحدات إسكان اجتماعي في براني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أنه جارى تجميع طلبات الشباب لتوفير اسكان اجتماعى وفقا لتوجيهات القيادة السياسية والمشروع القومى لتوفير سكن للمواطنين، وجارى اختيار المواقع المقترحة والمعاينة من مديرية الاسكان لدراسة توفير المرافق اللازمة بمدينة سيدى برانى وذلك اثناء اجتماعه بعمد ومشايخ وعواقل المدينة اليوم.

واكد محافظ مطروح أنه تم إعتماد مشروعات الصرف الصحى بالمدينة والذى سيبدأ العمل به قريبا، كما اكد محافظ مطروح أنه جارى دراسة عدد من المقترحات لتنمية الثروة الحيوانية مع اقامة مصانع للأعلاف، والتنسيق مع بنك التنمية الزراعى ودعم المزارعين والمربين لتوفير قروض ميسرة للاعلاف والادوية والتحصينات.

وفى نهاية اللقاء، وجه محافظ مطروح الشكر لجميع أهالى برانى من العمد والعواقل والمشايخ والشباب على واد الفتنة الشهر الماضى والحرص على المصلحة العامة قبل الخاصة وحرصهم على نبذ الفتنة وسرعة التصالح، مقدما نسخة من كتاب الله هدية لطرفى التصالح.