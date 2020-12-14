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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يشيد بأعمدة الطاقة الشمسية في براني.. ويتفقد نصب معركة وادي ماجد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الاحد، خلال زيارته الميدانية لمدينة براني، مع العميد ياسر عامر، رئيس مدينة برانى، اعمدة الإنارة بالطاقة الشمسية التي تم تركيبها بمدخل المدينة بعدد ٣١٥ عمود انارة لمسافة نحو ١،٥ كم وتنفذها وزارة الانتاج الحربى.
واشاد المحافظ بنموذج الإضاءة اعتماداً على الطاقة الشمسية بمدخل برانى والسلوم بما يعمل على توفير الكهرباء ويوفر الانارة المستمرة خاصة على الطريق الدولى الساحلى، موجها بتوفير اعمال الصيانة المستمرة للحفاظ على الالواح والبطاريات.
كما تفقد محافظ مطروح موقع النصب التذكارى لمعركة وادى ماجد غرب مدينة مرسى مطروح، موجها مركز ومدينة مرسى مطروح بسرعة تمهيد وتسوية أرض مضمار الخيول، مع قيام مديرية الاسكان بترميم النصب التذكارى وظهوره بالمظهر اللائق استعداد لاحتفالية فرسان مطروح الاربعاء المقبل بالذكرى الـ105 لانتصارات أبناء مطروح على قوات الاحتلال الانجليزى في معركة وادى ماجد 1915.
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