شكرا لقرائتكم خبر عن عمبد «طب المنوفية»: تقسيم الطلاب على مجموعات دراسية صغيرة لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الدكتور محمود قورة، عميد كلية الطب بجامعة المنوفية، أن هناك عددا من الإجراءات التي اتخذتها إدارة الكلية لتنسيق الجداول الدراسية والعملية التعليمية هذا العام، وفقا للقواعد التي أقرها مجلس الجامعة والمجلس الأعلي للجامعات.
وقال العميد، في تصريحات صحفية، الأحد، أنه تم تقسيم الطلاب إلى مجموعات دراسية صغيرة، لا تتعدى المجموعة الواحدة 25 طالبا، مع التاكد على تطبيق كافة الاجراءت الاحترازية بقطاعات الكلية لمواجهة فيروس كورونا.
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