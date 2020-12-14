شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يفتتح سوق و«سويقة» براني بتكلفة 19 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، سوق وسويقة براني الحضارية الجديدة بتكلفة 19 مليون جنيه في اطار احتفالات المحافظة بالعيد القومى والذكرى ١٠٥ لانتصارات معركة وادى ماجد عام 1915، بحضور العميد ياسر عامر رئيس مدينة برانى والنائب مهدى العمدة وجمال الشورى وعدد من مديرى المديريات والادارات وعمد ومشايخ وأهالى براني.

وأوضح المهندس محمد الباهى الامين، وكيل وزراة الاسكان بمطروح، أن سوق براني الحضارى يقع على مساحة ٤ آلاف متر مربع وبتكلفة ١٩ مليون جنيه بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات تحت اشراف مديرية الإسكان والمرافق ويضم ٨٠ محلا بمساحة ٢٠م٢ للمحل و٤٨ باكية بمساحة ١٠م٢ للباكية، بالاضافة إلى ٢ رصيف شحن و٤ بوابات دخول رئيسية.

ووجه المحافظ التهنئة لاهالى برانى على افتتاح السوق الحضارى الجديد اللائق والذى يعمل على وتوفير مزيد من فرص العمل لأبناء براني مع الحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة ومنع الاشغالات والعشوائيات، مع العمل على نقل الباكيات خارج سور السوق الجديد لتوسعة وتيسير حركة السيارات داخل السوق وتجميع كافة الباعة الجائلين بها.

ووجه المحافظ بتشكيل مجلس إدارة للسوق برئاسة مجلس المدينة و٢ من شباب والعمد والمشايخ والتجار للحفاظ على السوق ووضع الضوابط ليعود بالنفع على اهالي براني مع الحفاظ عليه وعدم السماح باى تجاوزات أو عشوائية بالسوق.