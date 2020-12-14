شكرا لقرائتكم خبر عن تشميع وغلق مقاهي إنترنت تقدم «الشيشة» في مدينة مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسي مطروح، غلق وتشميع 2 «سايبر» بمنطقة زاهر جلال لمخالفة مواعيد الغلق بعد الساعة الـ10 مساء بالاضافة إلى ضبط شيش بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء من خلال الحملة المكبرة من مجلس المدينة وشرطة المرافق.

وأضاف «جاب الله» أنه تم ضبط شيش في أحد مقاهى الانترنت وتجمعات لاطفال وكبار مما يؤدي إلى انتشار فيروس كورونا المستجد وستكون بؤرة لزيادة الاصابات وعلي الفور تم اصدر قرار بغلق وتشميع 2 سايبر.

وأكد رئيس المدينة أنه تم التحفظ على معدات وأدوات بناء تعمل بدون تصريح باحد العقارات بمنطقة البوسيت كما تم رفع كشك مخالف بكورنيش المدينة حفاظا على المظهر الحضاري والسياحي طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.