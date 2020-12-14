شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يكلف بمتابعة جسور الترع والمصارف خلال الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات بضرورة المتابعة المستمرة للموقف المائي وجسور الترع والمصارف ومتابعة أقصى تصرف ممكن أن تتحمله الشبكة، تحسبا لأى طارئ قد يحدث والمحافظة على كفاءة شبكة الترع والمصارف أثناء الأمطار.

و تشهد البلاد، حالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية حتى الأربعاء القادم، فمن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة على معظم الأنحاء بقيم تتراوح من 3-4 درجات مئوية لتعود الى معدلاتها الطبيعية وتسقط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وخفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية و الوجه البحرى وخليج العقبة، بالإضافة الى نشاط للرياح والرمال على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة وشمال الصعيد مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية اضطراب فى حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وشكلت وزارة الرى، غرف طوارئ فى المحافظات مرتبطة بغرفة عمليات مركزية تضم كافة قيادات الوزارة، وإصدار نشرات يوميا عن كميات الامطار قبل حدوثها ب 72، من مركز التنبؤ بالوزارة، بالإضافة الى التوقعات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، و التعامل بين جميع أجهزة الدولة من خلال غرفة عمليات الكترونية لمتابعة الأخبار لحظيا، حتى يتم التوجيه بإجراءات عاجلة للحد من المخاطر المحتملة فى ضوء التنبؤات اليومية ونقل أى حدث من أرض الواقع لغرفة العمليات التى تضم جميع الوزراء والاجهزة التنفيذية بالدولة والقائمين على ادارة أزمات السيول.

وقالت وزارة الرى، إن كافة المنشآت والمشروعات التى قامت بها هيئات وقطاعات الوزارة، خلال الفترة الماضية جاهزة للتعامل مع موسم الامطار والسيول وبكفاءة عالية دون أى تأثير على المنشآت أو المناطق التى تحميها.