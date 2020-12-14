شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب والرياضة تشارك في الحفل الختامي لمشروع سفراء الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب في الحفل الختامي لمشروع سفراء الأزهر المنفذ للعام الجامعي 2019/2020 بالتعاون مع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف وذلك بحضور الأستاذ الدكتور/ محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر؛ واللواء / إسماعيل الفار وكيل الوزارة؛ولفيف من قيادات وعمداء جامعة الازهر "المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف" وقيادات وممثلي الوزارة.

وفي سياق متصل؛ وجه رئيس جامعة الأزهر الشكر للدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة؛ والإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب ممثلة في اللواء إسماعيل الفار وذلك لتدريب شباب الأزهر وتأهيلهم لسوق العمل من خلال منحة تدريب 5000 أزهري سنوياً؛ والتي تهدف الى اعداد جيل أزهري مؤهل تكنولوجياً ومهارياً وقادر على التعامل مع الدوائر المعرفية والإعلامية بكفاءة وذلك لتمثيل الأزهر الشريف تمثيلاً مشرفاً بكافة المحافل المحلية والدولية ليكونوا خير سفراء للإسلام والأزهر، علاوة على نشر المذهب الأزهري الوسطى، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، ومحاربة الأفكار الهدامة.

وأشار اللواء إسماعيل الفار الي ان هذه المنحة تأتي ضمن فعاليات مبادرة "طور وغير "؛ التي تتضمن تدريب شباب الأزهر علاوة على تدريب أساتذة الجامعة على كيفية توظيف المهارات التكنولوجية بشكل مثالي للمشاركة فى تطوير العملية التعليمية، ورفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس للتعامل بشكل احترافي مع نظم التعليم الجديدة.

واختتمت فعاليات الحفل بتكريم فريق عمل الوزارة القائم على المبادرة؛ وتسليم درع تكريم للواء إسماعيل الفار.