لو عايز تنقل ملكية عداد الكهرباء.. اعرف الخطوات والأوراق (إنفوجراف)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، شروط وقواعد لنقل ملكية عداد الكهرباء باعتباره سند ملكية للوحدة التى يتم توصيل التيار الكهربائى لها. "الخليج 365" يرصد لقرائه كل ما يريد معرفته عن الخطوات التى يجب اتباعها عند نقل ملكية عداد الكهرباء، وفيما يلى أهم الخطوات.



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