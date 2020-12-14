قتيل أم مريض سكري؟.. لغز العثور على قدم مبتورة داخل جوال بأرض اللواء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: شكل اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة فريق بحث لحب لغز العثور على قدم مبتورة داخل جوال ملقى بجوار سلم أرض اللواء بشارع السودان، مساء الأحد. ويعكف رجال المباحث على فك طلاسم البلاغ والتأكد من كونها تخص قتيل أم لا توجد شبهة جنائية، وأن القدم لمريض سكري تم بترها. ويستمع رجال المباحث لأقوال حارس عقار وأصحاب محلات تجارية تزامنا مع التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط العثور على الجوال تمهيدا لتفريغها. البداية تعود إلى تلقي اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة إشارة من شرطة النجدة بعثور الأهالي على جوال بداخله قدم بشرية. انتقلت قوة من قسم العجوزة ونقطة شرطة أرض اللواء إلى محل البلاغ -تخديدا بجوار سلم أرض اللواء- وعثر على جوال بداخله قدم شخص مبتورة. وتبين أن القدم ملفوفة في كفن أبيض و2 كيس أحدهما خاص بالنفايات الخطرة بالمستشفيات، وذلك داخل جوال ملقى أمام العقار رقم 190 بشارع السودان. وفرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا بمحيط موقع البلاغ، للوقوف على ملابسات الواقعة تنسيقا مع الأمن العام وفرقة وسط الجيزة. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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