شكرا لقرائتكم خبر عن إرشادات هامة من «التعليم» لطلاب الصف الأول الثانوى قبل الامتحانات التدريبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عددا من الإرشادات الهامة لطلاب الصف الأول الثانوي قبل يوم واحد من أداء الامتحانات التدريبية المقرر انطلاقها الثلاثاء المقبل.

وتضمنت الإرشادات :

- على الطالب التأكد من تحديث التابلت.

- التواصل مع الدعم الفني الخاص بشركة سامسونج على رقم 16580 ثم اختيار رقم 9 في حال وجود أي مشكلات تتعلق بجهاز التابلت فقط (دليل الصيانة).

- على الطالب التأكد من اتصال التابلت بشبكة الإنترنت باستخدام الواي فاي أو الشريحة من خلال الدخول على هذا الموقع.

- يتم الحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور من خلال الايميل المدرسي الخاص بـ Office 365 أو عن طريق هذا الموقع.

- التأكد من الوصول لمنصة الاختبارات التجريبية قبل بدء الامتحان عبر هذا الرابط.