شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة قناة السويس يستقبل وفدًا من الإعلاميين السودانيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الأحد، وفدا من الإعلاميين الأفارقة الناطقين باللغة العربية من السودان الشقيق، برئاسة اللواء خالد محمد شفيق، وكيل أول وزارة الدولة للإعلام، وبرفقته منال حسن عبدالوهاب، مدير عام مركز تدريب الإعلاميين الأفارقة، وبحضور عدد من قيادات الهيئة، وذلك بمبنى المارينا الجديد شرق القناة.

تأتي الزيارة في إطار التعاون المثمر بين وزارة الدولة للإعلام وهيئة قناة السويس بهدف إتاحة الفرصة للمتدربين ضمن الدورات التدريبية المختلفة التي تنظمها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية، للاطلاع عن كثب على مشروع قناة السويس الجديدة ومشروعات التنمية العملاقة بمنطقة القناة.

في مستهل كلمته، رحب الفريق ربيع بالوفد الإعلامي الذي ضم كوكبة من الكوادر والقيادات الإعلامية من السودان، مشيدا بمتانة الروابط والعلاقات التاريخية التي تجمع مصر والسودان على المستويين الشعبي والرسمي، وأكد أهمية دفع أواصر التعاون المشترك في كل المجالات لتنفيذ الخطط التنموية الطموحة التي تحقق آمال وتطلعات شعبيهما.

وشدد الفريق ربيع على أن الدولة المصرية تحرص على التطوير المستمر لقناة السويس لتعزيز مكانتها الرائدة عالميا، مشيرا إلى أن قناة السويس الجديدة تجسد أحد أبرز المشروعات القومية العملاقة التي أنجزتها مصر لتلبية متطلبات التجارة العالمية، حيث أثمرت عن تحقيق حزمة إنجازات، منها اختصار زمن عبور السفن للقناة من 22 ساعة إلى 11 ساعة فقط، وخفض تكلفة تشغيل السفن ورفع مستوى الأمان بشهادة العملاء من مشغلي ووكلاء السفن، إلى جانب استيعاب الزيادة الجديدة في أعداد السفن والأجيال الجديدة من السفن العملاقة في ظل وصول غاطس قناة السويس إلى 66 قدما.

وأضاف رئيس الهيئة أن قناة السويس نجحت في اجتياز أزمة فيروس كورونا عبر الالتزام الصارم بالإرشادات الاحترازية بالتنسيق مع وزارة الصحة، ومواصلة تقديم حوافز تسويقية لمشغلي السفن في إطار السياسات التسويقية والترويجية المرنة التي انتهجتها الهيئة مؤخرا؛ لجذب عدد من السفن التي لم تكن تعبر القناة من قبل، ما انعكس على تنامي أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة وزيادة العائدات.

وأوضح الفريق ربيع أن أهمية قناة السويس الجديدة لم تقف عند هذا الحد، بل كانت نقطة الانطلاق صوب تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية المهمة، ومنها تدشين أنفاق أسفل قناة السويس لربط سيناء بالوادي لفتح آفاق رحبة للتنمية وجذب الاستثمارات، وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة؛ مثل مدينة الإسماعيلية الجديدة، وقريبا سيتم إنشاء مدينتي السويس الجديدة وبورسعيد الجديدة في إطار تحقيق التنمية الشاملة للمنطقة.

خلال الزيارة، شاهد الوفد عرضا تقديميا عن تاريخ القناة ومراحل تطويرها المختلفة، مرورا بمشروع قناة السويس الجديدة.

وفي ختام اللقاء، قدم الفريق أسامة ربيع درع قناة السويس الجديدة إلى اللواء خالد محمد شفيق، الذي قدم بدوره درع وزارة الدولة للإعلام إلى السيد الفريق رئيس الهيئة.

كما قام الوفد بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة، ثم توجهوا لتفقد موقع أنفاق الإسماعيلية لمشاهدة حجم الإنجاز على أرض الواقع.

الفريق أسامة ربيع يستقبل الإعلاميين السودانيين ويؤكد متانة الروابط المصرية السودانية وأهمية التعاون المشترك بين البلدين

الفريق أسامة ربيع يستقبل الإعلاميين السودانيين ويؤكد متانة الروابط المصرية السودانية وأهمية التعاون المشترك بين البلدين