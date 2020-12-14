شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار وزيرة الصحة: لقاح الصين من أفضل تطعيمات «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة للطوارئ والرعاية العاجلة، إن اللقاح الصينى الذي دخل مصر قبل أيام من أفضل اللقاحات الموجودة عالميًا، وإن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، كانت أول من جربته على نفسها بهدف طمأنة الناس.

وأضاف «وديع»، لـ«المصرى اليوم»، أن مشكلة نقص أسرة الرعاية المركزة بالمستشفيات الحكومية ستنتهى تماما بعد تطبيق التأمين الصحى الشامل بصورة كاملة، مؤكدا أن سبب الشكوى يكمن في تدفق معظم المرضى على مستشفيات الصحة التي تعانى تكدسا كبيرا من أصحاب الحالات الحرجة.

وأضاف أن المتفق عليه عالميا هو ضرورة توفير سرير عناية مركزة لكل 7000 مواطن، وأن فيروس كورونا تسبب في حالة من الارتباك في العالم كله، إلا مصر، بسبب الاستعداد الجيد والسيطرة على الأوضاع، مما جعلنا من أفضل دول العالم في التعامل مع هذا الوباء الفتاك، مشيرا إلى أن أرقام الإصابات الحقيقية تختلف عن الأرقام المعلنة ليس في مصر فقط، بل في كل الدول، نافيا أن يكون هناك تقصير في دور الرعاية بمستشفيات الحميات.

وأشار إلى أنه يوجد 23 مستشفى للعزل والحميات 43 بينما الصدر 34 مستشفى، متابعاً: «أقرت منظمة الصحة العالمية وجود تجارب سريرية على ما يزيد على 42 لقاحا ضد (كوفيد- 19) من مختلف دول العالم ومن هذا العدد وصل 13 لقاح منها إلى المراحل النهائية في التجارب السريرية بينما اقترب 6 لقاحات من الطرح في الأسواق.

إلى ذلك، أكدت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، أن الحصول على لقاح «سينوفارم» لفيروس كورونا، والذى وصلت شحنته الأولى، اختياريًا وليس إجباريًا، مشيرة إلى أن وزارة الصحة ستطلق الموقع الإلكترونى المخصص لحجز اللقاح قريبًا لتنظيم آلية الفئات ذات الأولوية للحصول على اللقاح خلال الفترة المقبلة.

وأضافت عاصم، لـ«المصرى اليوم»، أن إنتاج اللقاح سيكون على مراحل لصعوبة إنتاج مليارات الجرعات في وقت قصير، وسيكون على الجميع تحديد أولويات الفئات، مشيرة إلى أن الأطقم الطبية أيضا سيكون هناك أولويات بينهم وليس جميعهم، وعلى سبيل المثال سيكون العاملون في مستشفيات العزل والحميات والصدر لهم الأولوية يليهم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

وأوضحت أنه على الراغبين في الحصول على اللقاح التقدم عبر الموقع المخصص لذلك، على أن يتم اختيار الفئات ذات الأولوية مركزية من وزارة الصحة، مضيفة أن اللقاح يتم الحصول عليه على جرعتين في عضلة الكتف ونظريًا وفقًا للجانب الصينى فإن المدة الفعالة للقاح ستكون سنة بحيث تكون موسمية مثل لقاح الأنفلونزا الموسمية لكن عمليًا سنرى خلال الفترة المقبلة لأن جهاز المناعة له متغيراته.

وأعلنت وزارة الصحة خروج 211 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 104710 حالات.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم تسجيل 478 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.