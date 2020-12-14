شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم وكيل «طب بنها» عن فترة توليها رئاسة قسم الطب الشرعي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرّم قسم الطب الشرعي والسموم، بكلية طب بنها، برئاسة الدكتورة شيرين الخولي، الأحد، الدكتورة نيرمين عدلي محمود وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن فترة توليها رئاسة القسم قبل تعيينها وكيلا للكلية.

وقال الدكتور مصطفى القاضي، عميد الكلية، إن وكيلة الكلية قامت بمجهود كبير خلال توليها رئاسة قسم الطب الشرعي والسموم، ولا تزال تبذل مجهودا كبيرا للارتقاء بالكلية من خلال منصبها الجديد.

وقام القسم بتوثيق جميع إنجازات الدكتورة نيرمين عدلي أثناء توليها رئاسة القسم ومن أهمها تأسيس والإشراف على مركز علاج التسمم وابحاث السموم الإكلينيكية بمستشفيات جامعة بنها.

وكتبت وكيل الكلية على صفحتها الشخصية بـ«الفيس بوك»: «ألف شكر لأسرتي الغالية أسرة قسم الطب الشرعي والسموم برئاسة اختي الغالية ا.د شيرين الخولي Sheren El-kholy والشكر لاساتذتي وزملائي وابنائي وجميع العاملين بقسم الطب الشرعي والسموم على تكريمهم الغالي وتوثيقهم لكل انجازات قسم الطب الشرعي والسموم في الفترة السابقة والشكر موصول لرائد مسيرة التطوير بكلية الطب ا.د مصطفي القاضي Mostafa Soliman Elkady عميد الكلية ورئيس مجلس الإدارة .على تشريفه وحرصه على حضور التكريم لتوجيه رسالة للجميع بقيمة الوفاء .والعمل كاسرة واحدة ..خالص الشكر والتقدير لكم جميعا».

تكريم وكيلة طب بنها عن فترة توليها رئاسة قسم الطب الشرعي والسموم

تكريم وكيلة طب بنها عن فترة توليها رئاسة قسم الطب الشرعي والسموم

تكريم وكيلة طب بنها عن فترة توليها رئاسة قسم الطب الشرعي والسموم

تكريم وكيلة طب بنها عن فترة توليها رئاسة قسم الطب الشرعي والسموم

تكريم وكيلة طب بنها عن فترة توليها رئاسة قسم الطب الشرعي والسموم

تكريم وكيلة طب بنها عن فترة توليها رئاسة قسم الطب الشرعي والسموم