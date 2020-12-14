شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة سوهاج تكرّم 23 طالبة بـ«تربية» لمشاركتهن في محو الأمية (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، رئيس جامعة سوهاج، الأحد، حفل تكريم ٢٣ طالبة بكلية التربية لمشاركتهن في جهود محو الأمية.

وجرى تنظيم الحفل بالتعاون مع مركز تعليم الكبار بالجامعة، والهيئة العامة لتعليم الكبار فرع سوهاج، وذلك بمدرج مبني كلية التربية بمقر الجامعة الجديد، بحضور الدكتور أحمد سليمان، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور مصطفي عبدالخالق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خالد عمران، عميد الكلية، ومحمد الدالي، مدير عام فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بسوهاج، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأعرب الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج- في كلمته- عن سعادته بالطالبات اللاتي استطعن تحقيق هذا الإنجاز والمجهود الرائع بمحو أمية بعض الأهالي بالقري المختلفة داخل المحافظة، موجهاً شكره لكلية التربية ودورها الهام والمسئول بهذه القضية الهامة، وأيضاً شكر خاص للمشاركات على جهودهن وإحساسهن بالمسؤولية المجتمعية تجاه وطنهن، باعتبارهن الشريك الأساسي المساعد لأجهزة الدولة لمحو الأمية والقضاء عليها بصورة أسرع وأنجح.

وأشاد عزيز، بالتعاون المثمر مع فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بسوهاج، والجهود المبذولة للقضاء على مشكلة الأمية ومواجهة هذا الخطر الذي يهدد كل الخطوات التنموية، مؤكداً أن الجامعة تدعم وتشجع باستمرار الطلاب للمشاركة في مثل تلك الخدمات المجتمعية، حيث تم تخصيص مكافأة مالية بمبلغ ١٠٠جنيه لكل طالب يتمكن من محو أمية شخص، إلى جانب خصم ٥٠٪ من الرسوم الدراسية، و٥٠٪ من رسوم المدينة الجامعية وهذا لتحفيز الطلاب على المشاركة.

وأشار الدكتور مصطفي عبدالخالق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن إدارة الجامعة حريصة على الاهتمام بهذه القضية الهامة والشائكة، خاصة أن هذا المشروع يأتي وفقا لرؤية الدولة المصرية والقيادة السياسية الرشيدة، موضحاً أن هناك مسئولية كبرى تقع على عاتق الجامعات تنفيذاً لدورها المجتمعي والخدمي، مشددًا على ضرورة تكاتف جهود جميع المؤسسات والقطاعات الموجودة بالدولة من أجل محاربتها.

وأكد محمد الدالي، مدير عام فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بسوهاج، أن مشروع محو الأمية مبادرة وطنية واجبة لابد من تكاتف جميع الأطراف للقضاء عليها، مشيراً إلى أن فرع الهيئة بسوهاج قد خصص مكافأة مالية للطلاب المشاركين بمحو الأمية وذلك تشجعاً وتحفيزاً لهم.