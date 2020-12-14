شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان الكشوف المبدئية لمرشحى الانتخابات الطلابية فى الجامعات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت الإدارة العامة لرعاية الطلاب فى الجامعات، الأحد، الكشوف المبدئية للمرشحين لخوض انتخابات الاتحادات الطلابية لكليات الجامعة، وفقًا للجدول الزمنى المنظم للقواعد وإجراءات الانتخابات.
فى المنيا، أعلنت الإدارة العامة لرعاية الطلاب الكشوف المبدئية للمرشحين لخوض انتخابات الاتحادات الطلابية، داخل كليات الجامعة، وفقًا للجدول الزمنى المنظم للقواعد وإجراءات الانتخابات، والذى تم إعلانه للفرق الدراسية، وذلك بعد تشكيل لجنة عليا لمتابعة سير الانتخابات وتقديم تقرير يومى مفصل عنها منذ بدايتها، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية خلال التصويت.
وقال الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إن الإعلان عن الكشوف المبدئية، ويليها تلقى الطعون، اليوم، ويتم فحص الطعون فى اليوم التالى، على أن يجرى إعلان الكشوف النهائية للمرشحين لعضوية لجان الاتحادات الطلابية بعد غد.
وفى الإسماعيلية، أعلن الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، بيانًا بأعداد المرشحين، وشدد على ضرورة تواجد العمداء والوكلاء أثناء فترة الانتخابات مع التأكيد على العمل الجماعى، لأنه الأساس لنجاح أى منظومة عمل، مطالبًا بضرورة التنسيق والمتابعة بين اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات واللجان المنبثقة منها بالكليات واتخاذ كل التدابير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، خاصة مع الاهتمام الشديد الذى يوليه وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الدكتور خالد عبدالغفار، بالعملية الانتخابية ومتابعتها لحظة بلحظة.
وأشار رئيس الجامعة إلى أن إجمالى عدد الطلاب المرشحين بالكشوف المبدئية يبلغ ٧١٣ طالبًا، منهم ٢٨٨ طالبة و٤٢٥ طالبًا.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
121,575
-
تعافي
104,875
-
وفيات
6,920
كانت هذه تفاصيل خبر إعلان الكشوف المبدئية لمرشحى الانتخابات الطلابية فى الجامعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.