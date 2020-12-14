شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التجارة والصناعة تكشف تفاصيل مبادرة إحلال السيارات القديمة للعمل بالغاز (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة نيفين جامع وزير التجارة والصناعة، إن مبادرة إحلال السيارات القديمة التي أطلقت يوليو الماضي استغرقت بعض الوقت لضمان جاهزية البنية التحتية والمقصود بها محطات الغاز ومدى انتشارها في المحافظات، حيث أن الوزارة تعمل على تطوير البنية التحتية وهذا يرتبط بالمبادرة للعمل بالوقود المزدوج.

أضافت جامع في مداخلة هاتفية إلى برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»، اليوم الأحد، أن المنظومة تعمل على محورين الأول السيارات صاحبة العمر الأقل من عشرين عامًا سواء الميكروباص أو الأجرة أو الملاكي من يرغب في هذه الشريحة استبدال عربته لتعمل بالغاز«.

تابعت أن: «الشريحة الثانية من السيارات تلك التي تخطت العشرين عامًا سواء تعمل بالنزين أو السولار خاصة الأخيرة التي تعمل بالسولار كونها لاتملك الجاهزية للتحول لعمل للغاز وبالتالي هنا لابد من الاحلال».

كشفت أنه في بداية المبادرة كانت المستهدف من عملية الاحلال الميكروباص والأجرة لكن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه أن تشمل الملاكي أيضًا حيث يرى أنه من حق المواطن أن يرتقي بمستوى معيشته وأن يكون بوسعه أن يكون لديه سيارة حديثة.

حول تفاصيل المبادرة، قالت: «مدة التقسيط بمبادرة إحلال السيارات ستصل إلى عشر سنوات مقارنة بالسابق والتي لم تكن تتعدى السبع أو الثماني سنوات على الأكثر بالإضافة إلى تقديم حافز مقابل تخريد السيارة.

يذكر أن برنامج «كلمة أخيرة» تقديم الإعلامية لميس الحديدي ويذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة على شاشة «ON».