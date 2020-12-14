شكرا لقرائتكم خبر عن ثقافة المنيا تقدم أمسية شعرية «في حب مصر» بملوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة المنيا. وبحسب بيان، الأحد، عقد نادي أدب قصر ثقافة ملوي أمسية شعرية بعنوان «في حب مصر»، شارك فيها نخبة من الأدباء والمبدعين منهم أسامة أبوالنجا، وجمال أبوسمرة، والدكتور خلف كمال، والقاص سيد عبدالعال، ومحمد سيد عمر، ورجب أبوزيد، وسفيان صلاح، وعاطف شعبان، رئيس نادي أدب ملوي. الوضع في مصر

اصابات 121,575

تعافي 104,875

وفيات 6,920

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