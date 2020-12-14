شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البيئة تفتتح مشروعات بكفرالشيخ غدًا (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، غداً الاثنين، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، لافتتاح مشروعات البنية التحتية للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، ومنها؛ افتتاح مصنع سيدي سالم بعد تطويره لتدوير المخلفات، ووضع حجر أساس مصنع العاصمة لمعالجة المخلفات، بالإضافة إلى متابعة تشغيل المعدات المدعومة من البرنامج الوطني.

كما توقع وزيرة البيئة بروتوكول تعاون بين البرنامج الوطني والمحافظة وجامعة كفر الشيخ للتعاون في المجالات البيئية والبرامج التدريبية والتوعوية الخاصة بمنظومة إدارة المخلفات، وذلك استكمالاً لمبادرة «اتحضر للأخضر» التي تم تنفيذها في الجامعة.