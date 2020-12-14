شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 19 معهدًا أزهريًا .. انطلاق سباق اختراق الضاحية في أسوان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
انطلق بمشاركة 19 معهدا أزهري و60 طالبا، الأحد، سباق اختراق الضاحية للمرحلة الثانوية بالطريق الصحراوي بإدفو، بحضور عيسي سلام مدير إدارة ادفو التعليمية، نائبا عن فضيلة الشيخ احمد عبدالحميد، رئيس المنطقة، واللواء محمد عناني، قائد فرقة شمال إدفو، لتأمين فعاليات السباق.
وأسفر السباق عن فوز معهد بنين إدفو بالمركز الأول فردي، بينما جاء معهد بنين الكاجوج ثانيًا، وسيتم إختيار منتخب المنطقة من هذا السباق للتنافس على مستوى الجمهورية.
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