شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للتدريب" تستكمل "المسئول الحكومي المحترف" في 5 محافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الأحد، تدريب الدفعة الثانية، من المرحلة الرابعة، من "المسئول الحكومي المحترف"، في محافظات السويس، والأقصر، والإسماعيلية، وأسوان، وجنوب سيناء، وتشمل 461 متدربًا، ويستمر التدريب 25 يومًا، عبر المنصة الرقمية الخاصة بالأكاديمية.

وذكر بيان صادر عن الأكاديمية، أن برنامج "المسئول الحكومي المحترف"، يسعى إلى وضع أسس ومعايير ثابتة لمظهر وسلوك الموظف العام، وأن البرنامج يرتكز على عدة محاور رئيسية،كالإدارة العامة، وإدارة التغيير، وبناء فرق العمل، والإصلاح الإداري للدولة، والعلاقات العامة، وتأثير وسائل الإعلام، والإتيكيت والبروتوكولات، وبعض المفاهيم التكنولوجية الحديثة، بالإضافة إلى مهارات القيادة والاتصال، وكذلك التوعية القومية والهوية والأمن القومي.

وبحسب البيان، يعتبر برنامج "المسئول الحكومي المحترف"، مبادرة قومية، تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة التنمية المحلية، بهدف رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة؛ من خلال تنمية قدرات ومهارات قيادات الإدارة الوسطى، في المصالح الحكومية، وإعداد كوادر شابة، قادرة على تقلد المناصب القيادية، بما يسهم في تطوير منظومة العمل، وتحسين مستوى الأداء، وتقديم أفضل خدمة للمواطن. وتم تدريب 357 موظف بالدفعة الأولى، من المرحلة الرابعة، يونيو الماضي، وتستهدف الأكاديمية الوطنية تدريب 11 ألف موظف، في جميع المحافظات تباعًا، ووصل إجمالي عدد المتدربين ضمن فعاليات البرنامج، إلى 3702، حتى الآن.