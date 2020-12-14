شكرا لقرائتكم خبر عن "التنسيق الحضارى" ينتهى من 150 شارعا ضمن مشروع "حكاية شارع" قبل نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد أبو سعدة رئيس جهاز التنسيق الحضاري، إن مشروع "حكاية شارع" هو ضمن خطة تهدف إلى إعادة الهوية المصرية، وكانت قد سبقها مشروع "عاش هنا“، مشيرا إلى الانتهاء من العمل في مائة شارع على مستوى محافظة القاهرة وهناك 50 شارعا أخر سيتم الانتهاء منها بمحافظة الإسكندرية بنهاية هذا العام.

وتابع أبو سعدة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء dmc والذى تقدمه الإعلامية سارة حازم، أنه جرى إطلاق موقع إلكترونى للتعريف بأهم الشخصيات العامة التي تم إطلاق أسمائها على عدد من الشوارع المصرية، مضيفا أن هناك عددا من الأشخاص يقومون بأخبارهم بعدد من الشخصيات الهامة الموجودة في العديد من الشوارع، مؤكدا أنه تم حتى الآن وضع حوالى 430 لوحة ضمن مشروع "عاش هنا"، ولم تقابل الهيئة أى مشكلة باستثناء حالة واحدة وهى لوحة الفنانة شادية وسيتم العمل على حل هذا الأمر قريبا.

من جانب أخر، كان محمد أبو سعدة رئيس جهاز التنسيق الحضارى، قال إن المواطنين فخورون بما يحدث من تطوير فى ميدان التحرير ومنطقة "وسط البلد"، وأضاف محمد أبو سعدة، أن هناك توجيها من وزارة الثقافة بتطوير ميدان طلعت حرب وميدان مصطفى كامل وشارع قصر النيل وصولا لميدان الأوبرا والعتبة".