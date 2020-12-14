شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يشيد بجهود الداخلية ويؤكد: الأمن الشامل أحد أهم عوامل استقرار الدول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف، بما تقوم به وزارة الداخلية من جهود مقدرة في مواجهة مرتكبي الجرائم وضرباتها المتلاحقة لتجار المخدرات، مؤكدا فى تصريحات صحفية ، أن هذه الجهود تصب في تحقيق نظرية الأمن الشامل .

أضاف وزير الأوقاف ، فى الوقت الذي تقوم فيه قواتنا المسلحة الباسلة بحماية تراب الوطن و حدوده وأمنه الاستراتيجي من كل من تسول له نفسه النيل منه أو المساس بذرة من ثراه الندي ، وتواجه بعزة وبسالة قوى الإرهاب والشر ، وفِي الوقت الذي تقف فيه شرطتنا الوطنية جنبا إلى جنب مع قواتنا المسلحة في مواجهة عناصر وفلول الجماعات الإرهابية والمتطرفة ، فإنها تواجه وبحسم مرتكبي الجرائم ، وتوجه ضرباتها الحاسمة لتجار المخدرات والسموم".

واختتم وزير الأوقاف تصريحاته قائلاً:"وبهذا التكامل وبتلك الروح الوطنية العالية بين قواتنا المسلحة الباسلة وشرطتنا الوطنية تتحقق بفضل الله (عز وجل) ثم بفضل هذا التنسيق والتكامل نظرية الأمن الشامل التي لا استقرار للدول أو الشعوب إلا بها ، فتحية إعزاز وتقدير لقواتنا المسلحة الباسلة ، وتحية إعزاز وتقدير لشرطتنا الوطنية ، وكل عين ساهرة لتحقيق أمن الوطن وأمانه ، وكل وطني شريف غيور على أمن وطنه حريص على استقراره ورقيه وتقدمه".