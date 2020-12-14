استشارى مناعة: أقرب تقدير لانحسار موجة كورونا نهاية 2021

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أشرف عمر الفقى استشاري الأبحاث الإكلينيكية والمناعة، إن فيروس كورونا مرض يرتبط ارتباطا وثيقا بعدد السكان، مشيرا إلى أن عدد من الولايات المتحدة لم تستطع فرض حظر التجوال كما حدث في الصين، بالإضافة إلى عدم استطاعة فرض ارتداء الكمامة كذلك، وهذا الأمر أدى إلى ارتفاع أعداد الإصابة والوفيات، مشيرا إلى أن أقرب تقدير لانحسار موجة كورونا ستكون نهاية 2021.
وواصل الفقى، أنه لابد أن يخضع نصف سكان أي دولة للتطعيم حتى نستطيع القول بأنه بدأ انحسار الوباء، مشيرا إلى أنه من المتوقع فرض ارتداء الكمامة على الأمريكان بداية من اليوم الثانى لتولى بايدن الرئاسة الأمريكية لمدة من 3 إلى 4 شهور.
وتصل يوم الثلاثاء المقبل الدفعة الثانية من لقاح كورونا الصينى إلى مصر على أن تدخل المخازن الخاصة بالوزارة.
وتستهدف مصر إدخال 110 ملايين جرعة من اللقاح الصينى الذي تنتجة شركة سينوفارم الصينية، وذكرت وزارة الصحة والسكان أن هناك مجموعة من الفئات التي لها أولوية الحصول علي اللقاح وهي الفريق الطبى وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
وكانت الدكتورة هالة زايد قالت، إن مصر تشهد يومًا تاريخيًا، موجهة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لحرصه على توفير لقاح فيروس كورونا للشعب المصري، مؤكدة أن مصر أول دولة أفريقية تحصل على لقاح فيروس كورونا، مشيرة إلى عمق وترابط العلاقات مع الشعب الإماراتي بالإضافة إلى علاقات الصداقة مع الشعب الصيني، حيث استطاعت مصر الحصول على أولى شحنات اللقاح الصيني من شركة (سينوفارم) الصينية بدعم من شركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية.
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