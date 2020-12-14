شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ مناعة: رأى منظمة الصحة العالمية فى أى دواء أو لقاح استرشادى وغير ملزم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أشرف الفقى، استشارى الأبحاث الإكلينيكية والمناعة، إن هيئة الدواء الأمريكية أجازت أول لقاح لفيروس كورونا، مؤكدا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتى، المذاع على قناة صدى البلد، أن رأى منظمة الصحة العالمية في أي دواء أو لقاح جديد يكون استرشاديا وغير ملزم، ولا تعد جهة رقابية.

وأضاف، أن شركة فايزر سمحت بتدفئة لقاحها إلى درجة الصفر مئوية، قبيل حقنه مباشرة، لكنه يخزن في درجة حرارة سالب 70.

وأوضح، أن 9 شركات حول العالم وصلت للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية الثالثة على لقاحات لكورونا، مؤكدا أن شركة فايزر تقدمت بملف نتائج تجاربها السريرية للقاح الخاص بها.

ومن جانب آخر، قال الدكتور أشرف الفقي استشاري الأبحاث الإكلينيكية بواشنطن وزميل هيئة سلامة الدواء الأمريكية السابق، إنه لا يوجد لقاح لأي مرض يعمل بكفاءة 100%، لافتًا إلى أن كفاءة لقاح الأنفلونزا لا تزيد عن 70%، ورغم ذلك فإنه يساهم في منع العدوى.

وشدد الفقي خلال تصريحات تليفزيونية، على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية من قبل المواطنين: "إذا التزم 60% من الناس على الأقل في أي مكان بارتداء الكمامة نكاد نقي أنفسنا ومن حولنا بنسب تكاد تقترب من الوقاية الناتجة عن اللقاح"، مضيفا أن لقاحات كورونا التي تكاد تقترب من المرحلة النهائية لها تصميمات مختلفة، وهذا أمر جيد جدًا.

وتابع: "بحلول فصل الصيف أتوقع وجود اكثر من لقاح، وننصح بالعزل لأن فيروس كورونا ينتقل عن طريق النفس والرذاذ، ومن ثم فإن التباعد الجسدي بين المريض ومخالطيه من الأصحاء هو حجر الزاوية في منع الانتشار".

وأشار، إلى أن عدة دول حول العالم تشهد الموجة الثانية من فيروس كورونا، ومن ثم فإنه لا يجد أسبابا قوية لأن تكون مصر استثناء منها: "ده مش عيب، لسه مفيش لقاح، وارد جدا يبقى في موجة تانية وقد نكون على أعتابها".

واوضح، أن العالم كله ومنه مصر لم يروا فيروس كورونا في فصل الشتاء، إذ بدأت الجائحة من مارس في العام الجاري، ومن ثم فإن هذه الموجة قد تكون أكثر قسوة في دول عدة حول العالم من الموجة الاولى.