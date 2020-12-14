شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة تقتل رجلا أطلق النار على حفل أمام كاتدرائية فى منهاتن بنيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها، أن رجلا أطلق النار على المارة أمام كاتدرائية في منهاتن بنيويورك. وذكرت أن الشرطة قتلت رجلا أطلق النار على حفل قرب منهاتن في نيويورك.

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