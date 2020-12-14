شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: امتحان أولى ثانوى التدريبى للتأقلم على التابلت ومعرفة شكل الأسئلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الامتحان التدريبي للصف الأول الثانوي ما هو إلا تجربة للطلاب للتأقلم على التابلت والتعرف على شكل الأسئلة الجديدة وكذلك اختبار قدرة الشبكات والوقوف على أي مشكلات.

وأضاف الوزير على صفحته الشخصية بفيس بوك: أن حدوث أى مشكلة لا يستدعي أى توتر لأن اكتشاف المشكلات هو هدف الامتحان التدريبي، ولا يوجد درجات ولا داعي للخوف لأنه ليس امتحان بالمعنى السائد وانما "تدريب فقط" ولذلك سمحنا بدخول الامتحان من أى مكان (المدرسة أو المنزل) وكذلك في أى وقت من 9 صباحا إلى 9 مساء.

وأكد وزير التربية والتعليم: الفائدة الكبرى من هذه الفرصة التدريبية تتأتى من الاعتماد على النفس وعدم اللجوء إلى أى عمل جماعي.