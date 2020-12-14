شكرا لقرائتكم خبر عن اندلاع حريق فى مستشفى مخصص لعلاج حالات كورونا بالإسكندرية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشب حريق فى مستشفى بدراوى، والمخصص لعلاج حالات مرضى كورونا، بمنطقة محمد نجيب شرق الإسكندرية بسبب ماس كهربائي ووضع كردون أمنى لمنع مرور المواطنين. ووصلت سيارات الحماية المدنية بالإسكندرية إلى المستشفى وإخلائها من المرضى ومحاولة السيطرة على الحريق منعا لانتشاره إلى العمارات السكنية.

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