شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعية الطبية العربية الأمريكية: لقاح سينوفارم أعلى آمانًا من فايزر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور غسان سعيد رئيس الجمعية الطبيىة العربية الأمريكية، إن شحن لقاح فايزر بدأ فى الولايات الأمريكية اليوم، على أن يبدأ التطعيم صباح غدٍ، ومؤكدا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الدفعة الأولى ستكون 4 ملايين جرعة، وأن كل اللقاحات المتوفرة تؤدى لنتائج إيجابية بما فيها لقاح سينوفارم الذي يعد الآمن بين اللقاحات الأخرى، ومن بينها لقاح فايزر، فهو يعتمد على الطريقة التقليدية فى التلقيح.

وأوضح أن الأولوية في أمريكا لكبار السن حسب توصيات مركز التحكم للأمراض الأمريكي في التطعيم وأن فايزر حدد ثمن اللقاح بـ20 دولارا، مؤكدا أن إدارة ترامب لم تحسن التعامل مع ملف كورونا.

ومن جانب أخر، كشف تقرير لموقع "بيزنيس انسايدر" أن الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا لمتخذي لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا تمثلت فى الألم في موقع الحقن (84٪)، والتعب (65٪)، والصداع (55٪) ، وكانت الآثار الجانبية الأقل شيوعًا للقاح هي آلام العضلات (38٪)، قشعريرة (34٪)، آلام المفاصل (24٪)، والحمى (14٪، وذلك وفقا للوثيقة التي أصدرتها هيئة الغذاء والدواء الأمريكية والتي تضمنت منح استخدام الطوارئ للقاح فايزر.