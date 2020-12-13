شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة مكافحة كورونا: الموجة الثانية تشهد سرعة فى الانتشار عن الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد النادى، عضو اللجنة القومية لمواجهة كورونا، إن العوامل الحالية تشير إلى أننا في الطريق لأعلى قمة الموجة الثانية لانتشار فيروس كورنا، والموجة الثانية تشهد سرعة فى الانتشار عن الموجة الأولى، قائلا: "فيروس كورنا شهدا تطوراً كبيرا على مستوى سرعة الانتشار".

وأضاف النادى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كلمة أخيرة، تقديم الإعلامية لميس الحديدى، والمذاع عبر فضائية أون، أن أى تغير فى حالة دور البرد تعد كورونا حتى يثبت العكس، موضحاً أن فيروس كورونا تراجع تأثيره فى الفترة الأخيرة لكن شهد انتشارا أوسع، كما أن اللقاح الصينى محضر بطريقة اعتيادية وآمنة تماماً.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 211 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 104710 حالة حتى السبت.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 478 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 121089 حالة منضمنهم 104710 حالة تم شفاؤها، و 6898 حالة وفاة.