شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: لا نؤيد منح الإجازات ونستغل كل فرصة لاستمرار العملية التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم: "لا نؤيد منح الإجازات ونستغل كل فرصة لاستمرار العملية التعليمية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وقرار إغلاق المدارس ليس فرديا ولا يوجد ما يدعو أولياء الأمور للقلق". وأشار وزير التربية والتعليم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" مع الإعلامي أحمد موسي، المذاع على فضائية صدي البلد، إلى أن قرار إغلاق المدارس يعنى إلغاء جزء من المناهج وهذا لا يصلح، ودعوات غلق المدارس أساليب ضغط لا نقبلها، مؤكدا: "نحن نتبع الحلول الأصعب للحفاظ على مصالح الطلاب باستمرار العملية التعليمية".

وأضاف: "نريد تعليما مكتملا وتقييما مكتملا باستمرار العملية التعليمية"، مضيفا: "لدينا مليون و800 ألف طلاب حاصل على التابلت، لذلك طلبنا من المصانع زيادة إنتاج الأجهزة، ونستغل الفرصة لدعوة الشركات الأجنبية في مصر من أجل زيادة الاستثمارات".

وتابع أن الرؤية المستقبلية للتعليم خلال العشر سنوات المقبلة تصنيع التابلت فى مصر، وجميع المؤسسات المصرية المعنية بالصناعة لها دور في توفير الأدوات التكنولوجية للعملية التعليمية.