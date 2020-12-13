شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة سور على أملاك الدولة بمساحة 30 مترًا بالزينية شمال الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية شمال الاقصر الأحد أعمال إزلة سور على ارض أملاك الدولة بمساحة 30 مترًَا في ارتفاع ٣م باشراف العقيد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة الزينية ويوسف جلال نائب رئيس المركز. كما قامت الادارة الصحية بالزينية وبالتنسيق مع رئاسة المركز والادارة التعليمية بتنفيذ اعمال حملة الكشف على الانيميا تحت رعاية وكيل وزارة الصحة الدكتور طاهر ايوب والدكتورة الهام محمد وكيلة مديرة الشؤون الصحية بالاقصر والدكتورة شيماء محمد مديرة الادارة الصحية والدكتورة مريم شوقي مسؤولة الصحة المدرسية بالمديرية وسيد بدرى مدير الادارة التعليمية بالزينية وفاطمة مصطفى مسؤلة الصحة المدرسية بالاداراة التعليمية بالزينية. وفي سياق متصل قام كل من مكى عمر رئيس قرية العشى وأشرف سعيد خليل رئيس قرية الصعايدة بالمرور على المدارس لاطمئنان على تطبيق الاجراءات الاحترازية المقررة للوقاية من فيروس كورونا المستجد. الوضع في مصر

اصابات 121,089

تعافي 104,710

وفيات 6,898

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