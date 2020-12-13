شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القليوبية يتفقد 12 مخالفة بناء رصدتها المتغيرات المكانية في الخانكة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تابع الدكتور سمير حماد، نائب محافظ الدقهلية، الأحد، منظومة رصد مخالفات البناء بمركز الخانكة، استمرارا لتنفيذ توجيهات عبدالحميد الهجان، محافظ الإقليم، بمتابعة مخالفات البناء الجديد الواردة من منظومة المتغيرات المكانية.
رافق نائب المحافظ خلال الجولة العميد خالد كشك، رئيس مركز ومدينة الخانكة، حيث تمت معاينة 12 نقطة واردة من المنظومة لحالات بناء مخالف داخل وخارج الحيز العمراني بنطاق مركز الخانكة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتحرير محاضر المخالفات تمهيدا لعرضها على النيابة العسكرية.
وشدد نائب المحافظ خلال الجولة على ضرورة المتابعة المستمرة لكافة النقاط الواردة واجراء المعاينات اللازمة بشكل يومي لضبط المخالفات في المهد والازالة الفورية لأي مخالفة جديدة وفقا لضوابط وأحكام القانون، مؤكدا أن الغرض من تفعيل منظومة المتغيرات المكانية هو ضبط العمران والحفاظ على الرقعة الزراعية.
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