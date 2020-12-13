شكرا لقرائتكم خبر عن صحراء «أم الحويطات» تستضيف معسكر تقييم فرق الكشافة بمدارس البحر الأحمر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقيم معسكر التقييم الكشفي السنوي بصحراء قرية أم الحويطات في سفاجا، بمشاركة العشرات من طلاب 8 مدرارس من مختلف المراحل التعليمية في البحر الأحمر، لاختيار افضل فريق كشفي مدرسي على مستوي المحافظة لعام ٢٠٢٠.

بدأت فعاليات المعسكر الكشفي بتحديد موقع إقامة «خيمة» لكل مدرسة مشاركة، وإقامة بوابة المعسكر ورسم علامات الحركة الكشفية داخل المعسكر، وإقامة ساري علم مصر وأعلام الكشافة، ثم تحية العلم، وبدأت كل مدرسة في إقامة الخيمة الخاصة بها وتوزيع الأدوار بين المشاركين.

وتعد البحر الأحمر المحافظة الأولى على مستوي الجمهورية التي تنقل التقييم من داخل أفنية المدارس للخلاء والاماكن المفتوحة على الطبيعة في الصحراء، حيث تم اختيار منطقة إقامة معسكر التقييم بصحراء قرية أم الحويطات بحضور لجنة تقييم من وزارة التربية والتعليم وعدد من مديري الادارات التعليمية وموجه عام التربية الرياضية بالمحافظة وموجهى وقادة الفرق الكشفية، حيث أقيم معسكر كشفي كامل مكون من بوابة رئيسية وخيام والطهى الخلوى وتطبيق نماذج كشفية واقامة معرض كشفى من اعمال المشاركين.

وقال محمد إبراهيم، مدير إدارة الغردقة التعليمية، إن المشاركة في نشاط الكشافة ينمي روح العمل الجماعي بين الطلاب وبناء الشخصية الاجتماعية والاعتماد والثقة بالنفس ومساعدة الاخرين واحترام القادة.

وخلال مدة إقامة المعسكر، قامت لجنة الإشراف بتقييم الأعمال التي شارك بها كل فريق كشفي، واختتم المعسكر بإقامة حفل السمر والفقرات الترفيهية المقدمة من كل فريق تمهيدا لإعلان الفريق الكشفي الفائز خلال الايام المقبلة لتصعيده على مستوي الجمهورية ليمثل مدارس البحر الاحمر.