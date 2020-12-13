شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تحذر: اضطراب بالملاحة البحرية على البحر المتوسط الأحد والاثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، إنذاراً بحرياً حذرت فيه من نشاط الرياح الجنوبية الغربية إلى الشمالية الغربية على البحر المتوسط خلال يومي الأحد والاثنين 13- 14 ديسمبر.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن ذلك سيؤدى إلى إضطراب الملاحة البحرية وانخفاض الرؤية الأفقية هناك، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة مما يؤدي إلى سقوط الأمطار.

انذار البحر المتوسط by Karima Hassan on Scribd