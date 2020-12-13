شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فرصة سقوط المطر في محافظتك غدا الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن فرص سقوط الأمطارغداً الاثنين وتشير التوقعات إلى فرص الأمطار الآتية:

القاهرة الكبرى: لا يوجد .

الوجه البحرى: أمطار خفيفة إلى متوسطة المناطق من ( كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية – الغربية – الشرقية- المنوفية ) .

السواحل الشمالية الغربية: أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( الإسكندرية- رشيد – بلطيم) وأمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من ( مطروح- السلوم ) .

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق من ( دمياط – بورسعيد- طابا – نويبع) .

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: لا يوجد.

شمال الصعيد: لا يوجد .

جنوب الصعيد: لايوجد .

أمطار الاثنين 14 ديسمبر 2020 by Karima Hassan on Scribd