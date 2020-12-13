شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فرصة سقوط المطر في محافظتك غدا الاثنين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن فرص سقوط الأمطارغداً الاثنين وتشير التوقعات إلى فرص الأمطار الآتية:
القاهرة الكبرى: لا يوجد .
الوجه البحرى: أمطار خفيفة إلى متوسطة المناطق من ( كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية – الغربية – الشرقية- المنوفية ) .
السواحل الشمالية الغربية: أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( الإسكندرية- رشيد – بلطيم) وأمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من ( مطروح- السلوم ) .
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق من ( دمياط – بورسعيد- طابا – نويبع) .
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: لا يوجد.
شمال الصعيد: لا يوجد .
جنوب الصعيد: لايوجد .
أمطار الاثنين 14 ديسمبر 2020 by Karima Hassan on Scribd
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الوضع في مصر
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اصابات
121,089
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تعافي
104,710
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وفيات
6,898
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