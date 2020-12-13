شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المأذونين: هناك قرى تفرض شرطا بأن يكون عشاء العروسة عجلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، إن نسب الطلاق أعلى فى مناطق الحضر عن المناطق الريفية، مشيراً إلى أن الشروط التى توضع من أجل الزواج تؤثر عليه عقب الزواج من مشاكل أسرية وغيره بين الزوجين، قائلا: "في شروط صعبة ودى بتحصل فيها مشاكل كتير".

وأضاف عامر، خلال مداخلة حواره لبرنامج الحياة اليوم، تقديم الإعلامية لبنى عسل، والمذاع عبر فضائية الحياة، أن من أشد العقود عند الله النبوة وعقد النكاح وتحديد مدة الزواج تفسد العقد، مؤكداً أن بعض القرى تفرض عشاء العروسة عجلا وأى شرط في عقد الزواج يحل حراما فهو باطل، كما أن الماذون الذي يخالف قانون سن الزواج الرسمي يعزل فوراً.

وكانت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، ناقشت خلال اجتماعها اليوم الأحد، طلب الإحاطة المقدم من النائبة جواهر سعد الشربينى، بشأن انتحال صفة المأذون من بعض مكاتب السماسرة والنصابين، الأمر الذى ترتب عليه وجود آلاف من حالات الزواج والطلاق غير الموثقة لسيدات تم حرمانهن وأبنائهن من كل الحقوق.

وشددت اللجنة على ضرورة تشديد الرقابة للتصدى لهؤلاء الذين ينتحلون صفة المأذون لحماية المواطنين من أضرار ذلك، وطالب النواب بضرورة تفعيل أحكام القانون الخاصة بعقوبة جريمة انتحال الصفة.