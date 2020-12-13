شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجمعية الطبية العربية الأمريكية: فايزر حددت ثمن لقاح كورونا بـ20 دولارا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال غسان سعيد، رئيس الجمعية الطبيبة العربية الأمريكية، إن شركة فايزر حددت ثمن للقاح ضد كورونا بـ20 دولارا. وأضاف رئيس الجمعية الطبيبة العربية الأمريكية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسي، المذاع على فضائية صدي البلد، أن هناك 6 ملايين جرعة من فايزر، وسنبدأ في تلقيح الجرعة الأولى غدا واللقاح سوف يكون مجانا للأمريكيين.

وأشار إلى أن الأولوية لتناول جرعات للقاح ستكون حسب توصيات مركز التحكم للأمراض الأمريكى فى التطعيم لكبار السن، موضحا أن جميع اللقاحات المتوفرة ضد كورنا تقدم نتائج إيجابية.

وأكد أن اللقاح الصيني سينوفارم هو الآمن ضد كورونا من اللقاحات الأخرى، مؤكدا: "يحسب لترامب توفير لقاح كورونا خلال 9 أشهر، وإدارة ترامب لم تحسن التعامل مع ملف كورونا".