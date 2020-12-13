شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تضع خطة لرفع كفاءة وإحلال وتجديد شبكات المياه بعدد من الأحياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقشت أجهزة محافظة القاهرة، الخطة الموضوعة لإحلال وتجديد شبكات المياه بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية، حيث عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة، اجتماعا لمناقشة خطة إحلال وتجديد شبكات المياه، شرق حى حلوان والتى تشمل مربع بالكامل بمساحة 25 كيلومتر مربع تقريبا.

ووجهت نائب المحافظ بسرعة الإنجاز فى أعداد المقايسات المتعلقة بالتجديد وتذليل العقبات نحو تنفيذ رفع كفاءة شبكة المياه الضعيفة بمنطقة حلوان وتجديد وإحلال شبكة مياه الشرب ببعض مناطق بحى السيدة زينب ووضع جدول زمنى للتنفيذ، والعمل على التنسيق بين شركة المياه وأحياء حلوان والسيدة زينب.

وأكدت "عبد المنعم" على ضرورة وضع خريطة لكل مشاكل شبكة المياه بالمنطقة الجنوبية والسعى لحلها ووضع جدول زمنى لحلها فى اقرب وقت وبشكل جذري لرفع أى عناء عن المواطنين.

شارك فى الاجتماع الدكتور أحمد القزاز رئيس حى حلوان، وهانى إسماعيل رئيس حى المعصرة، والهندس إسماعيل عبد ربه مستشار رئيس مجلس إدارة شركة المياه للشئون الفنية، والدكتور حمدى شطا مدير عام المشروعات بشركة مياه الشرب، والمهندسة سلوى ميخائيل استشارى التجديد والتدعيم جنوب وغرب القاهرة بشركة مياه الشرب، والمهندس أشرف راضى مدير مشروعات التدعيم والتجديد جنوب وغرب القاهرة بشركة مياه الشرب.