شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الراهب ميصائيل الأنبا بولا بفيروس كورونا ونقل جثمانه للدير اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى اليوم، الأحد، الراهب القمص ميصائيل الأنبا بولا، بدير القديس العظيم الأنبا بولا أول السواح بالبحر الأحمر، المسئول عن مقر الدير بحدائق القبة، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، حيث كان يتلقى علاجه في القاهرة، ومن المقرر نقل جثمانه من القاهرة إلى الدير لإتمام طقس تجنيزه ودفنه في طافوس مدفن الدير اليوم.

وتوفى خلال الفترة الماضية قرابة 26 كاهنا من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كان أحدثهم فى 8 ديسمبر الحالى، حيث توفى القمص سمعان الشحات كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا رويس بكفر فرج منيا القمح التابعة لإيبارشية الزقازيق ومنيا القمح، عن عمر قارب الـ 71 سنة بعد خدمة كهنوتية امتدت لحوالي 24 سنة، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وفى 5 ديسمبر الجاري أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية، نياحة القس صرابامون عزيز كاهن كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بالزقازيق، متأثرًا بعدوى فيروس كورونا المستجد؛ وجاء بيان الكنيسة المنشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": رقد في الرب الأب الفاضل القس صرابامون عزيز كاهن كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بالزقازيق، متأثرًا بعدوى فيروس كورونا المستجد".