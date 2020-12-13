مستشار وزيرة الصحة: أعداد وفيات كورونا صحيحة ولا مجال للتشكيك فيها

وتابعت مستشارة وزيرة الصحة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن، المذاع على قناة الحدث والذى يقدمه الإعلامي سيد على، أنها كانت ترغب في المشاركة في التجربة على اللقاح ولكنها لم تفعل ذلك لأن شهادتها كانت ستكون مجروحة، مشيرة إلى أن اللقاح الصيني هو لقاح يتميز بالأمان، مضيفة أنه لا يجوز السير في اتجاه واحد لمواجهة الأزمة، فهناك عدة محاور تعمل عليها الدولة المصرية لاحتواء تلك الأزمة، مؤكدة أن أعداد وفيات كورونا أعداد صحيحة ولا مجال للتشكيك فيها.

وواصلت مستشارة وزيرة الصحة أن مرضا مثل كورونا هناك عدد كبير من المصابين به لا يشعرون بأى أعراض للمرض.