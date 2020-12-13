شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار وزيرة الصحة: أعداد وفيات كورونا صحيحة ولا مجال للتشكيك فيها والان مع تفاصيل الخبر
وتابعت مستشارة وزيرة الصحة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن، المذاع على قناة الحدث والذى يقدمه الإعلامي سيد على، أنها كانت ترغب في المشاركة في التجربة على اللقاح ولكنها لم تفعل ذلك لأن شهادتها كانت ستكون مجروحة، مشيرة إلى أن اللقاح الصيني هو لقاح يتميز بالأمان، مضيفة أنه لا يجوز السير في اتجاه واحد لمواجهة الأزمة، فهناك عدة محاور تعمل عليها الدولة المصرية لاحتواء تلك الأزمة، مؤكدة أن أعداد وفيات كورونا أعداد صحيحة ولا مجال للتشكيك فيها.
وواصلت مستشارة وزيرة الصحة أن مرضا مثل كورونا هناك عدد كبير من المصابين به لا يشعرون بأى أعراض للمرض.
من جانب آخر، كانت أكدت الدكتورة نهى عاصم مستشار وزيرة الصحة للأبحاث، أن الأبحاث على اللقاح الصينى تتم بدقة وبمتابعة مستمرة، ولم يتم رصد أية آثار جانبية ناجمة عنه حتى الآن، مؤكدة أن وزيرة الصحة شاركت في التجربة الإكلينكية للقاح الصيني وأجرينا تجارب لقاح سينوفار على 3 آلاف شخص وتأكدنا من درجة الأمان، وتابعت فى مداخلة تليفزيونية: "لم نرصد أى آثار جانبية قصيرة للقاح سينوفار على المواطنين الذين خضعوا له".
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