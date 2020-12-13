شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تزيل تعديات على أراضى بالواحات وتركب شبكات حماية لبلاعات الصرف الصحى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت محافظة الجيزة أنه بناءًا على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تم إزالة تعديات بمنطقة أرض التقسيم بقرية بمنديشة، مركز الواحات البحرية، عبارة عن إزالة حجرة من بلوك الحجر الجيرى حوالى 20م2 تقريبا وارتفاع 3م مسقوفة بالجريد، كما تم إزالة مجمع مياه 10م2 وبارتفاع متر واحد وإزالة أسوار من جريد النخيل بغرض الاستيلاء على مساحة 2 فدان تقريبا ارض املاك دولة، وذلك تحت إشراف الدكتور صبرى شاكر رئيس مركز ومدينة الواحات البحرية.

وأضافت المحافظة أن قطاع هضبة الأهرام نفذ حملة مكبرة بالقطاع وتم رفع إشغالات المقاهى والمحلات المتعدية على الطريق العام وازالة التعديات وتحرير محاضر الأشغال للمخالفين، كما نفذت إدارة الإشغالات للقطاعين الشمالى والجنوبى بعمل حملة لرفع إشغالات منطقة التجنيد ومساكن الشباب بالرماية وتم رفع إشغالات المقاهى وضبط مقاهى تقدم الشيشة مخالفا للتعليمات و تم مصادرتها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، ومصادرة المضبوطات وايداعها بمخازن الحى وقطاع الهضبة، تحت إشراف اللواء خالد عصر رئيس حى الهرم .

كما تم تطهير بالوعات الأمطار بجنوب الجيزة، تحت إشراف تيسير عبد الفتاح رئيس الحي، بنفق كوبرى عباس، ونفق بهى الدين بركات، كما تم تركيب شبك حمايه اسفل اغطية الصرف الصحى بشارع المأمون، والشيخ الشربينى، والشيخ رويس، وطوسون، وأبو شعبان، والفاتح، وزقاق الخليفة، وشارع اليتيم وذلك وبالتنسيق مع شركة الصرف الصحي.