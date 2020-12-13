شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تعلن افتتاح 45 مسجدا يوم الجمعة المقبل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح (45) مسجدًا الجمعة المقبلة، فى (12) محافظة ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (596) مسجدًا حتى تاريخه.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم، إن ذلك يأتى فى إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، والمساجد التى سيتم افتتاحها الجمعة القادمة (بإذن الله) هى على النحو التالي:

مديرية أوقاف جنوب سيناء

1. وادى مكتب – بقرية وادى فيران – مركز أبو رديس

وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف الغربية

2. أولاد بصالة - فيشا سليم - طنطا

وزارة الأوقاف

3. نور الإسلام - العتوة القبلية - قطور

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

4. السلام - طنبارة - المحلة الكبرى

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف البحر الأحمر

5. آل الشيخ – الغردقة – البحر الأحمر

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

6.الحسن والحسين – الغردقة – البحر الأحمر

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف المنوفية

المسجد وعنوانه

التنفيذ

7.الذهبية – زاوية رازين – مركز منوف

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

8.الرضوان – قويسنا – مركز قويسنا

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

9.السادات – البتانون – مركز شبين الكوم

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

10. الفتح – سروهيت – مركز منوف

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف القاهرة

المسجد وعنوانه

التنفيذ

11. مسجد تحيا مصر - الأسمرات 3

محافظة القاهرة

مديرية أوقاف الفيوم

المسجد وعنوانه

التنفيذ

12. عباد الرحمن – عزبة محمود عبد الخالق - طامية

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

13. الرحمن – عزبة عبد الرحمن سيد أحمد – قلمشاة - أطسا

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

14. عفا الله – العزب - الفيوم

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

15. النور – الفوز – الغرق - أطسا

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

16. أبو سعده – النصارية – أبشواي

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف بنى سويف

المسجد وعنوانه

التنفيذ

17. الرحمة – قرية شريف باشا مركز بنى سويف

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف قنا

المسجد وعنوانه

التنفيذ

18. الركاكبة – الشرقى سمهود أبو تشت

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

19. الرحمة – النجمة والحمران أبو تشت

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

20. الدقانوة – المحارزة – أبو تشت

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

21. عبد الرؤوف الشاذلى – الخرائقة - قوص

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف الوادى الجديد

المسجد وعنوانه

التنفيذ

22. نزلة الشبان المصرية - موط

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

23. الروضة بالقصر - القصر

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

24. 23 يوليو - موط

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف الجيزة

المسجد وعنوانه

التنفيذ

25. الخلفاء الراشدين – دهشور - البدرشين

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

26. مسجد الشمس – 6 أكتوبر

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف أسيوط

المسجد وعنوانه

التنفيذ

27. مسجد النور - البورة مركز أسيوط

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

28. مسجد درويش - العدر مركز اسيوط

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

29. مسجد الرحمة - جبانة منفلوط

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

30. مسجد الرحمن - نزلة عطية بمركز البدارى

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

31. مسجد الحرمين - نزالى جانوب القوصية

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

32. مسجد آل عرنوس - قرية الشناينى صدفا

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

33. مسجد الرحمة - عرب التتالية القوصية

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف دمياط

المسجد وعنوانه

التنفيذ

34. وبالوالدين إحسانا - طريق بور سعيد - دمياط

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

35. العزة - العنانية

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

36. دار السلام - العنانية

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

37. رياض الجنة - العنانية

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

38. الحسن - العنانية

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

39. الصادق الأمين - أولاد حمام

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

40. أنس بن مالك - الخلفية

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

41. السيدة زينب - دمياط الجديدة

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

42. البدرى - دمياط الجديدة

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

43. الأنصار - دمياط الجديدة

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

44. المدينة المنورة دمياط الجديدة

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

45. الرحمة - الفؤادية

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف