شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: ما يحدث فى مصر منذ 2014 يشبه عصر محمد على.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن مصر بدأت عهد الدولة الحديثة منذ عام 2014 وما يحدث فى مصر منذ هذا التاريخ يذكرنا ببداية فترة حكم محمد على، من وجود جيش قوى وشرطة قوية. وقال الدكتور أشرف صبحى خلال مؤتمر القمة الشبابية لمراكز الشباب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى عمل على تطوير وتحديث مصر على كل المستويات والمجالات لتحسين وتغيير ما حدث فى الدولة قبل هذا التاريخ.

ويشهد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، افتتاح فعاليات القمة الشبابية لمراكز شباب مصر بمشاركة الشباب أعضاء الجمعية العمومية لمراكز الشباب بمختلف محافظات الجمهورية، بمركز التعليم المدنى بالجزيرة.

واجتمع صباح اليوم، الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، مع اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لليد 2021، بحضور المهندس هشام نصر رئيس اللجنة المنظمة، والدكتور أحمد الشيخ المدير التنفيذى للوزارة ورئيس لجنة الاتصال الحكومى، والدكتور حازم خميس رئيس اللجنة الطبية، وحسين لبيب مدير البطولة، ولفيف من رؤساء اللجان المعنية.

وتناول الاجتماع مناقشة كافة الاستعدادات المتعلقة باستضافة المنتخبات المشاركة بالمونديال، واستعراض كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية التى سيتم اتباعها لمواجهة فيروس كورونا.