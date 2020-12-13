شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء: تنظيم النسل منذ عصر الرسول.. والفهم الخاطئ سبب الزيادة السكانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مجدي عاشور، أمين الفتوى بدار الإفتاء إن الفهم الخاطئ بالكثرة في عدد الأبناء هو السبب فيما نعانيه حاليا مع مفاهيم مغلوطة، مشيرا إلى أن تنظيم النسل كان موجودا منذ عصر الرسول صلى الله عليه وسلم.

أضاف عاشور، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتجديد الخطاب الدينى مرتبط أيضا بأزمة الزيادة السكانية وضرورة تعديل الخطاب لتوعية الناس بأهمية الأمر.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن من يعتمد على الآية القرآنية "نحن نرزقهم وإياكم"، فهو خاطئ، لأن الآية نزلت في ظرف معين للحديث عن قتل الأبناء المكتملين، أما الحديث عن تنظيم الأسرة فيستخدم وسائل حديثة لتنظيم الحمل والنسل ولا يتعارض أبدا مع النص.