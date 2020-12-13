التعليم: منصة إدارة التعلم مصدر أساسى للمذاكرة لطلاب المرحلة الثانوية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على صفحته الشخصية: إن منصة نظام إدارة التعلم LMS تعد هي المصدر الرئيسي للمذاكرة لطلاب المرحلة الثانوية، حيث تضم محتوى رقمي تفاعلي مربوط بالمناهج الدراسية لمساعدة الطالب على الفهم بشكل أفضل، ومعرفة مخرجات التعلم المتاحة في كل درس من خلال المحتوى التفاعلي الذي يضم نصوص ومقالات ورسومات وصور ومقاطع فيديو لكل موضوع أو درس في المنهج، بالإضافة إلى تمارين تساعد الطالب على تقييم فهمه للموضوع وتصحيح أخطائه.

وتعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اختبارات تدريبية بدون درجات لطلاب الصف الأول الثانوى حسب الجدول المرفق، للتعرف على طبيعة الأسئلة فى نظام التقييم الجديد، والتدريب على استخدام منصة الامتحانات الإلكترونية على أجهزة التابلت، وستكون الأسئلة مبسطة وتغطى الأجزاء من المنهج التى تمت دراستها حتى موعد الامتحان، ويمكن أداء الامتحان من المدرسة أو من المنزل، حيث أنه ليس محددًا بزمن أو مكان، ويهدف إلى تجربة الشبكات والمنصات والبنية التحتية والتعود على النظام الجديد.

وأوضحت وزارة الربية والتعليم: فى حالة حدوث أى مشكلات تقنية، لا داعى للانزعاج لأن رصد هذه المشكلات هو الهدف من الاختبار التدريبى للوقوف على أى مشكلات والتعامل معها.