شكرا لقرائتكم خبر عن "العدل" توقع بروتوكول تعاون مع البيئة لتدريب القضاة على القضايا البيئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع المستشار عمر مروان ، وزير العدل، والدكتورة ياسمين فؤاد ، وزيرة البيئة، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون يهدف إلى عقد دورات تدريبية للقضاة وأعضاء النيابة العامة والنيابة الإدارية في الموضوعات التي تشكل محور القضايا البيئية للإلمام بجوانبها وفقاً لأحدث التشريعات والاتفاقيات الدولية.

جاء ذلك إيماناً من وزارة العدل بضرورة نشر الوعي البيئي في المنظومة القضائية، والذي ينبثق ضمن اختصاص قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل بإعتبار الحق في بيئة صحية سليمة من حقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور والقانون والمواثيق الدولية.

والدورة التدريبية للقضاة وأعضاء النيابة العامة والنيابة الإدارية تستهدف الإلمام بالقضايا البيئية وفقاً لأحدث التشريعات والاتفاقيات الدولية، وتفعيل العمل بدوائر متخصصة لنظر المنازعات البيئية، ونشر الأحكام الصادرة منها، وإجراء البحوث والدراسات البيئية والقانونية المتميزة بوصفها إحدى ركائز الممارسات في القضاء، وأيضاً تدريب العاملين في المجال البيئي لزيادة خبراتهم.

وقد اتفق الطرفان على تشكيل لجنة فنية برئاسة القاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل لمتابعة تنفيذ هذا البروتوكول والإشراف عليه، وتوفير بيئة خضراء أمام أو داخل المنشآت القضائية.