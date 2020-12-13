شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى يعرب عن تقديره لدور المجلس المصرى للشئون الخارجية فى التعريف بقضايا السياسة الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب وزير الخارجية سامح شكري عن تقديره لدور المجلس المصري للشئون الخارجية الهام في التعريف بقضايا السياسة الخارجية المختلفة، والتواصل مع المؤسسات المناظرة من مراكز فكر وأبحاث بهدف نقل الرؤية المصرية إزاء تلك القضايا وأبرز التحديات التي يشهدها المحيط الإقليمي والدولي بصورة موضوعية ومهنية.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير اليوم الأحد للفيف من أعضاء مجلس إدارة المجلس المصري للشئون الخارجية، برئاسة السفير د. منير زهران.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أشاد بما لدى المجلس من قيادات وخبرات متراكمة تؤهله لمواصلة هذا الدور بشكل فاعل.

ومن جانبه، توجّه السفير زهران بالشكر لوزارة الخارجية على دعمها للمجلس وأنشطته، مُثنيًا على التعاون الوثيق القائم بين الجانبين.

وأشار زهران في هذا الإطار لأهم الفعاليات التي نظمها المجلس خلال الفترة الماضية لتناول أبرز القضايا العربية والإقليمية والدولية، كما نقل دعوة لوزير الخارجية للمشاركة في افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي المُقبل للمجلس.

وتناول اللقاء الرؤية المصرية تجاه أهم ما تشهده المنطقة من تحديات بالإضافة إلى آخر المُستجدات ذات الصلة بعدد من الملفات ذات الأهمية لا سيما القضية الفلسطينية والتطورات المتسارعة على الساحة الليبية ومسار مفاوضات سد النهضة، فضلاً عن جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

كما تم التطرق إلى سبل مواصلة التحرك الدبلوماسي المصري النشط في الدوائر المختلفة للسياسة الخارجية بما يُحقق مزيدًا من المُكتسبات ويُسهم في الدفاع عن المصالح المصرية والحد من التبعات السلبية للتوترات المتنامية التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية.