الخليج 365: الرئيس السيسى يرسم البهجة على وجوه البسطاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا الإثنين العديد من القضايا، بينها توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبدء في تنفيذ معامل مركزية بالموانئ المصرية فوراً، وملف عن جابر الخواطر واستجابات الرئيس السيسي لحالات إنسانية، فضلا عن تقارير رياضية وفنية واقتصادية متنوعة. واقرأ في الخليج 365 أيضا واقرأ في الخليج 365 أيضا توجيهات رئاسية بالبدء في تنفيذ معامل مركزية بالموانئ المصرية فورا الرئيس السيسي يكلف بإنشاء معمل نموذجي بكل ميناء مع الميكنة والربط الإلكتروني وتطوير التشريعات الرئيس السيسي يكلف بإنشاء معمل نموذجي بكل ميناء مع الميكنة والربط الإلكتروني وتطوير التشريعات جابر الخواطر.. يد الرئيس تمسح دموع البسطاء استجابات سريعة ودائمة من القيادة السياسية لرسائل ومناشدات المواطنين.. وفر شقة لعروس كفيفة بالعريش.. رسم البهجة على قلب شروق فى بنى سويف.. استجاب لحالة عزيزة مريضة «داء الفيل».. ووجه بنقل «ميرا» للعلاج فى معهد ناصر استجابات سريعة ودائمة من القيادة السياسية لرسائل ومناشدات المواطنين.. وفر شقة لعروس كفيفة بالعريش.. رسم البهجة على قلب شروق فى بنى سويف.. استجاب لحالة عزيزة مريضة «داء الفيل».. ووجه بنقل «ميرا» للعلاج فى معهد ناصر الحكومة نجحت فى الحد من الفقر المواطن يجنى ثمار الإصلاح و«مفيش مكان فى مصر لم يرتفع فيه مستوى المعيشة المواطن يجنى ثمار الإصلاح و«مفيش مكان فى مصر لم يرتفع فيه مستوى المعيشة 500 ألف طالب "أولى ثانوي" يؤدون الامتحان التجريبى غدا أرز التموين آمن والمخزون الاستراتيجي يكفي 10 أشهر أرز التموين آمن والمخزون الاستراتيجي يكفي 10 أشهر شباب جدعان وستات بـ 100 راجل.. قصص ملهمة في كل حتة بمصر ماجد المصري في ندوة الخليج 365: راضي عن مشواري ونفسي أمثل مع منى زكي ماجد المصري في ندوة الخليج 365: راضي عن مشواري ونفسي أمثل مع منى زكي نتيجة آخر مراحل «انتخابات النواب» اليوم "التنمية المحلية" تمول 1585 مشروعاً بـ 17.8 مليون جنيه

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