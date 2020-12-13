الخليج 365: الرئيس السيسى يرسم البهجة على وجوه البسطاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا الإثنين العديد من القضايا، بينها توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبدء في تنفيذ معامل مركزية بالموانئ المصرية فوراً، وملف عن جابر الخواطر واستجابات الرئيس السيسي لحالات إنسانية، فضلا عن تقارير رياضية وفنية واقتصادية متنوعة.واقرأ في الخليج 365 أيضا
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